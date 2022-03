Prefeitura realiza serviços de revitalização e drenagem em ruas da cidade

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Obras, dando continuidade ao trabalho de revitalização, executou na última terça-feira, 15, serviços de revitalização e drenagem em diversas ruas do município.

Uma das vias beneficiadas foi a Travessa Limoeiro que recebeu a revitalização do calçamento em paralelepípedo. O serviço consiste em reaplicar todo o calçamento para nivelar a rua e sanar os problemas de locomoção que estavam sendo causados.

Além disso, as equipes também realizaram o serviço de drenagem na Rua 1 do Bairro Ademar de Carvalho, para melhorar o escoamento daquela via, diminuindo os transtornos aos moradores.

Foram implantadas manilhas, objetivando pôr fim ao esgoto à céu aberto que até esta presente data existia na Localidade.

Fonte: Prefeitura de Lagarto