Betinho comemora liderança do Lagarto no Grupo B e afirma: “Vamos trabalhar para segurá-la”

O Lagarto até saiu atrás diante do América de Propriá porém conseguiu a virada e, assim, assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Sergipano. O Verdão tem a mesma quantidade de pontos que o Confiança, mas leva a melhor no número de vitórias, primeiro critério de desempate.

O técnico Betinho destacou o poder de criatividade do Lagarto em mais um importante desafio na busca por uma vaga nas semifinais do estadual.

– A vitória representa ainda mais neste momento do campeonato, já que assumimos a liderança do nosso grupo, faltando só duas rodadas para o término dessa fase de classificação. Fizemos um jogo mais consistente, principalmente na fase ofensiva. Criamos muitas oportunidades de gol, conseguimos fazer quatro, mas tivemos um volume muito bom e isso é importante porque demonstra o quanto a gente busca a vitória. Feliz demais com o resultado e, acima de tudo, o comportamento do Lagarto. Agora assumimos a liderança e vamos trabalhar para segurá-la nessas duas últimas rodadas para chegar à semifinal – contou o treinador.

Caso se garanta no primeiro lugar de sua chave, o Verdão jogará por dois resultados iguais na semifinal e fará o segundo confronto em casa. O Lagarto enfrenta o Itabaiana no próximo domingo, às 18h15, no Clássicco Matuto, no Mendonção, pela nona rodada do Campeonato Sergipano.