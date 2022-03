Governo faz investimento de mais de 2 milhões para recuperação da rodovia que liga Riachão do Dantas e Simão Dias

Pedestres e condutores que trafegam pela rodovia SE-287 no trecho entre o entroncamento da rodovia SE-170 no povoado Tanque Novo em Riachão do Dantas e o entroncamento da SE-361, situado no povoado Triunfo em Simão Dias, no Território Centro Sul Sergipano já notam a diferença por conta de diversos funcionários e máquinas que trabalham nos serviços de revestimento primário que estão sendo executados.

Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a obra faz parte do Avança Sergipe, programa que tem o objetivo de promover a aceleração econômica sergipana, prejudicada pela pandemia da Covid-19.

Tendo investimentos de R$ 2.387.860,09, provenientes do Tesouro Estadual, a recuperação dos 46,08 km da rodovia corresponde aos serviços de limpeza mecanizada em 103.555,00 m², regularização mecânica em 368.640,00 m² e a aplicação de 48.384,00 m³ de revestimento primário com elevação na pista de oito metros de largura.

De acordo com o secretário estadual do desenvolvimento urbano e sustentabilidade, Ubirajara Barreto, o andamento dos trabalhos é satisfatório. “Atualmente vários funcionários trabalham em alguns trechos entre o povoado Tanque Novo à Colônia Boqueirão e também de Tanque Novo até o Povoado Bomfim, perfazendo um percurso de 8 km, executando os serviços de drenagem, terraplanagem e corrigindo as depressões.

Ainda segundo Ubirajara Barreto, a obra vai melhorar significativamente a vida de todos. “Além de atender a um antigo anseio da população, o melhoramento da estrada vicinal facilitará o transporte de cargas e o escoamento da produção agrícola na região e o deslocamento entre os povoados dos dois municípios”, ressalta.

Fonte: Governo de Sergipe