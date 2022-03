Adolescentes negros são barrados em shopping de Aracaju

No último final de semana, três Adolescentes foram vítimas de crime racial por homens descaracterizados, que se apresentaram como policiais à paisana, na entrada principal do Shopping Riomar, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Os jovens que tinham 18, 17 e 16 anos foram impedidos de ter acesso ao centro de compras, sob a justificativa de que só poderiam entrar no espaço acompanhados dos pais ou responsáveis.

Segundo o relato da mãe de dois dos garotos, os supostos policiais, alegaram para os meninos que havia uma decisão judicial que proibia a entrada de adolescentes sem estar acompanhado de um responsável. Inclusive, um dos garotos tentou filmar a situação e foi empurrado por um dos homens, que ainda o obrigou a apagar a gravação.

“Logo em seguida uma viatura da Polícia chegou e revistou todos os garotos com truculência, envergando os meninos e dizendo frases como ‘o rolê de vocês é na cinelândia’” ressaltou a mãe.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e a Polícia Civil já está investigando o caso.

Com informações da Fan F1