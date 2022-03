Acidente na Bahia mata uma pessoa e fere 12 funcionários da Petrobras

Na última quarta-feira, 16, um acidente com uma aeronave pertencente à Líder Aviação, deixou um morto e 12 pessoas feridas, após faz um pouso de emergência no mar, quando se deslocava de Salvador para a plataforma da Petrobras, na Baía de Camamu, na Bahia.

Em nota divulgada, a Petrobras confirmou a morte de um tripulante da aeronave, mas não especificou se o tripulante morto foi o piloto do helicóptero terceirizado. Os 12 funcionários da Petrobras que estavam na aeronave foram resgatados com ferimentos leves após o helicóptero terceirizado pela empresa pousar de emergência no mar. O quadro de saúde delas é estável.

Mesmo resgatado por uma embarcação próxima ao local do pouso de emergência, o tripulante da aeronave que caiu ao mar acabou morrendo. Os demais tripulantes foram levados para Salvador para receber atendimento médico e o quadro de saúde deles é estável.

A Petrobras lamentou o ocorrido e reiterou que os órgãos competentes foram comunicados do ocorrido e que foi formada uma comissão para apurar as causas do acidente.

Fonte: Agência Brasil