Residência é alvejada por disparos de arma de fogo em Lagarto

Na noite da última quarta-feira, 16, uma residência situada no bairro Queiroz, em Lagarto, foi alvejada por disparos de arma de fogo. De acordo com O 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), um homem em uma motocicleta parou em frente a residência e efetuou dois disparos contra a fachada do imóvel.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada, realizou rondas na região, mas não localizou o suspeito. “Os vizinhos disseram que ouviram o barulho de uma moto velha, mas ninguém viu nada e nem havia câmeras na região. Já a vítima disse que não tinha problemas com ninguém e que não suspeitava de ninguém”, informou a 7ºBPM.