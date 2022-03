Prefeitura de Lagarto decreta ponto facultativo nos dias 14 e 22 de abril

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, decretou ponto facultativo nos dias 14 e 22 de abril. Segundo o despacho oficial, a medida tem o objetivo de “incentivar, prestigiar e preservar as tradições cívicas, históricas, culturais e religiosas da população do Município, especialmente no que se refere à Semana Santa e aos festejos alusivos ao aniversário da cidade”.

Estão excluídos do ponto facultativo os servidores dos órgãos e entidades prestadoras de serviços considerados considerados essenciais ou que não possam sofrer com solução de continuidade.