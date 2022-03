Prefeitura realiza mais uma ação do Programa Municipal de Castração

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e Centro de Controle de Zoonoses, segue com as ações do Programa Municipal de Castração de cães e gatos. Durante um dia de cada semana, é realizado o procedimento, com o objetivo de controlar a população desses animais.

Para realizar a castração do seu pet, basta se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses, localizado no bairro Pratas, portando cópia de RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de renda (Cópia do cartão do Bolsa Família, número do NIS ou que obtenha renda de até dois salários mínimos).

Fonte: Prefeitura de Lagarto