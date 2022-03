2ª dose pediátrica: pais e responsáveis devem ficar atentos ao prazo da vacinação

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já está realizando a vacinação do público infantil que já recebeu a 1ª dose. Para a imunização correta, é preciso ficar atento ao cartão de vacinação e acompanhar o intervalo entre as doses.

As vacinas aprovadas pela Anvisa para aplicação no público infantil são a CoronaVac e a Pfizer Pediátrica. Confira o intervalo entre as doses:

CoronaVac para que recebeu a primeira dose há 28 dias (04 semanas); Pfizer pediátrica para quem recebeu a primeira dose há 08 semanas.

O atendimento está acontecendo nas seguintes unidades: UBS Leandro Maciel (Posto do Leite); UBS do Campo da Vila; CSF Dr. Davi Marcos de Lima – Conjunto Albano Franco; UBS Padre Almeida – Colônia Treze; UBS do Povoado Brasília e UBS do Povoado Jenipapo. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 13h às 16h.

É necessário apresentar documento de identificação da criança (com CPF ou Cartão do SUS) e do responsável, juntamente com o cartão de vacina.