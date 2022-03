1ª Copa Cercos de Futebol Amador terá início em abril

No próximo dia 03 de abril terá início a 1ª Copa Cercos de Futebol Amador. A solenidade está agendada para iniciar às 09h, no campo de futebol do povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

A competição envolverá 300 atletas distribuídos em 15 equipes dos povoados Colônia Treze, Açuzinho, Açu, Luiz Freire, Poção, Mangabeira, Rio das Vacas, Açu Velho e Picarreira. Aliás, serão nessas mesmas comunidades que os jogos ocorrerão.

Além disso, de acordo com a Cercos, a Copa terá a duração de três meses e ainda buscará recolher alimentos junto aos participantes e torcedores para a montagem de cestas básicas que serão entregues às pessoas carentes da própria comunidade onde serão realizados os jogos.