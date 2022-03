Resultado definitivo da seleção para Apoio Escolar já está disponível

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulga o resultado definitivo da Seleção Pública Simplificada nº 44/2021, que objetiva atender à necessidade temporária de profissionais para provimento de Apoio Escolar I e Apoio Escolar II para desenvolverem suas atividades na modalidade da Educação Especial nas unidades educacionais da Rede Estadual de Ensino. O edital recebeu a inscrição de 7.741 candidatos que disputaram uma das 95 vagas, 62 das quais foram para Apoio Escolar I e 33 para Apoio Escolar II

Com a divulgação do resultado definitivo, o candidato classificado deve aguardar a convocação, que também será realizada por meio de edital a ser publicado no site da Seduc. Quando convocado, o candidato deverá: apresentar os documentos originais, que serão exigidos no edital de convocação; prestar declaração de não acumulação de provento, remuneração, ou qualquer outra renda do Poder Público Municipal, Estadual ou Federal; apresentar certidões de regularização junto à justiça eleitoral, ao serviço militar obrigatório e à justiça estadual e federal, além de Antecedentes Criminais, que comprovem não ter qualquer restrição; e atestado médico de capacidade funcional, emitido por Médico do Trabalho; e de ordem criminal que impeça o livre exercício de direitos. Outras orientações podem ser consultadas no edital de abertura.

De acordo com o professor Jorge Costa, diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH), setor responsável pela seleção e recrutamento dos profissionais, o processo seletivo recebeu 7.741 inscrições. Para o Apoio escolar I foram 4.164 inscritos; já o Apoio Escolar II teve 3.482 candidatos. Ele ainda destacou a importância de se verificar todos os pontos dos editais, tanto os de abertura quanto os de convocação, “a exemplo dos prazos que serão estipulados para apresentação dos documentos, bem como as declarações, certidões e atestados que são importantes para o processo de contratação”, disse ele.

Os profissionais de Apoio Escolar I são os servidores que prestam atendimento aos alunos que compõem o público da Educação Especial, os quais necessitem de apoio no âmbito da alimentação, higiene e locomoção. Os profissionais de Apoio Escolar II prestam atendimento aos alunos da Educação Especial, nos Ensinos Fundamental e Médio que não realizam atividades pedagógicas com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência.

Confira o resultado definitivo: https://bit.ly/3wj7NzY

Acesso o edital: https://bit.ly/3uc5awU

Confira o resultado PcD: https://bit.ly/3u85gG2

Fonte: Governo de Sergipe