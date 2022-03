Betinho admite dificuldade do Clássico Matuto e trabalha a concentração dos atletas

Ao longo da semana, o técnico Betinho trabalhou a concentração total do elenco do Lagarto para o Clássico Matuto, diante do Itabaiana, que acontece neste domingo, às 18h15, no Estádio Etelvino Mendonça. Um leque de objetivos cerca a partida válida pela primeira fase do Campeonato Sergipano. A liderança no Grupo B da competição é um deles, com apenas duas rodadas para definir a classificação para as semifinais.

“Se trata de um clássico e passamos a semana muito mais concentrados, focados na importância que tem o resultado positivo. O Itabaiana já está classificado, mas quer garantir a melhor campanha para jogar em casa e por dois resultados iguais na semifinal e final. O clássico, por si só, já é difícil. E estamos muito motivados para seguir na liderança do nosso grupo e alcançar a próxima fase”, conta o treinador.

Na prática, Betinho traduz o confronto como de alerta para seu time. “Eles são muito fortes em casa. Tem que ter atenção, concentração nas bolas paradas, na marcação. É o melhor ataque do campeonato. Nós estamos ali no segundo melhor pra fazer um grande jogo”, disse o comandante, que está confiante com a resposta do trabalho de toda a semana. “No dia a dia colocamos pontos importantes no treino que vamos levar para o jogo. O grupo assimilou bem e isso dá uma confiança maior”, finaliza.