PM realiza evento para prevenção às drogas nas escolas em Tobias Barreto

Com o objetivo de conter o avanço das drogas nas escolas, nesta semana, equipes diretivas e professores das redes municipais de Tobias Barreto e de Itabaianinha participaram do evento de Sensibilização do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), na sede do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM).

De acordo com a Polícia Militar, a iniciativa abriu as atividades do PROERD em 2022 na área do referido Batalhão e foi marcada pela transmissão de noções da teoria socioemocional e da metodologia utilizada pelos instrutores PROERD nas salas de aula para prevenir o uso de drogas.

“A próxima etapa das atividades PROERD nessas cidades ocorrerá no dia 24 de março, quando haverá outros dois eventos, desta vez com alunos das escolas contempladas, sendo pela manhã em Itabaianinha e à tarde em Tobias Barreto, onde terá a presença de mais de 500 alunos, somados os dois momentos”, adiantou a PM.