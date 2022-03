Márcio Macedo vai assumir como deputado federal no lugar de Valdevan 90

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) informou que com a cassação do deputado federal Valdevan 90 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Márcio Macedo (PT) assumirá a cadeira de deputado na Câmara Federal.

Vice-presidente Nacional do Partido Trabalhadores, Márcio Macedo obteve 49.055 votos e correspondem a 5,14%. “TRE-SE já comunicou à Câmara dos Deputados a decisão do TSE para que, no prazo de trinta (30) dias, seja feita a substituição, ou seja, Márcio Macedo, com esse ato, assumirá oficialmente o mandato de deputado federal”, acrescentou o TRE.