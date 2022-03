Simão Dias derrota Lagarto e conquista a Taça Sergipe de Futsal

A equipe do Simão Dias Esporte Clube derrotou o time do Lagarto Futsal, por 2 a 1, na noite da última sexta-feira, 18, e conquistou o título da Taça Sergipe de Futsal. O jogo foi realizado no Ginásio de Esportes Governador João Alves Filho, no município de Itaporanga D’Ajuda.

Fundado no início de 2022, o Simão Dias Esporte Clube conta com o apoio da Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, além de empresários locais. Além disso, com a conquista do campeonato estadual, o time vai representar Sergipe na Copa do Nordeste de Futsal 2022, juntamente com o time do Lagarto Futsal.