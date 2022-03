Outono em Sergipe terá chuvas acima da média

Com início a partir de 12h38 do domingo, 20, se estendendo até 21 de junho, o Outono 2022 em Sergipe terá um alto percentual chuvoso tanto no litoral, quanto no interior do Estado.

Por conta do fenômeno La Niña, as temperaturas acima do normal na Costa Leste do Nordeste contribuem para a formação de áreas de instabilidade provocando condições de chuvas acima do normal serão de 70% no litoral e 60% no interior, sobretudo nos municípios dos Territórios do Agreste Central e Alto Sertão Sergipano. No entanto, a partir de maio as temperaturas declinam.

Para este sábado,19, espera-se durante a madrugada tempo nublado em todo o Estado e pela manhã possibilidade de céu parcialmente nublado ou nublado em todo o Estado. Pela tarde existe a probabilidade de chuvas leves e isoladas no Território de Agreste Central e tempo parcialmente nublado nos demais. À noite, existe a probabilidade de tempo nublado e parcialmente nublado ao longo de todo o Estado. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 24,3°C e as máximas de 30,8°C, enquanto no interior, elas oscilam entre 21,2°C e 32,3°C.

Para o domingo, 20, durante a madrugada há possibilidade de chuvas leves e isoladas nos Territórios do Alto Sertão, Agreste Central e Grande Aracaju e tempo nublado nos outros cinco. Pela manhã, probabilidade de chuvas leves e isoladas no Território do Alto Sertão e tempo nublado ou parcialmente nublado nos demais. Nos períodos tarde e noite, aguarda-se céu parcialmente nublado ou nublado em todo o Estado. Os termômetros no litoral registram entre 25,7°C e 30,9°C, já no interior elas variam de 22,1°C à 32,5°C.

Fonte: CMT/Serhma

Foto: Valdir Valença