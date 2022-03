Polícia realiza mais uma edição do Cidade Segura em Lagarto

A Polícia Militar realizou, na última sexta-feira, 18, mais uma edição do Projeto Cidade Segura. O objetivo é reforçar o policiamento ostensivo nas cidades situadas no interior sergipano.

O Projeto Cidade Segura é coordenado pelo Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) e elaborado de acordo com os levantamentos dos principais indicadores dos índices de criminalidade dessas regiões, realizados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim). Com os dados obtidos, foi possível saber quais as cidades do interior sergipano devem receber o policiamento extraordinário, dias e horários que as ações devem ser empregadas e quais as modalidades de policiamento são mais indicadas para a localidade escolhida.

Projeto Cidade Segura aconteceu na cidade de Lagarto, onde foram instalados quatro pontos de bloqueios, e abordagens em diversas localidades, com unidades especializadas.

“Estamos com 26 viaturas e 87 policiais empregados, entre eles integrantes do 7º BPM, do Gati, da CIPCães, da Ciopac e integrantes do CPMI e do Núcleo de Inteligência, que vieram nos apoiar nesta operação. Nosso objetivo é o combate ao tráfico de drogas, apreensão de armas de fogo, e trazer segurança para população de Lagarto, em ações preventivas, tanto na cidade quanto nos povoados,” declarou o tenente-coronel Marconi Sobral Andrade, comandante do 7º BPM.

Durante a operação Cidade Segura em Lagarto, foram abordados 152 automóveis, 96 motocicletas, 27 ônibus, 27 táxis e oito caminhões. Com isso, 652 pessoas foram abordadas, os militares também atuaram em praças e estabelecimentos comerciais do município. Uma arma de fogo e um facão foram apreendidos.

1 de 4

“A intenção da Corporação é levar o projeto a cada semana para uma das unidades policiais situadas no interior do estado”, revelou o comandante do CPMI, coronel Alexandro Ribeiro.

Fonte: Polícia Militar do Estado de Sergipe