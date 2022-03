Dois homens morrem em confronto com a polícia

No último sábado, 19, dois homens morreram e outro ficou ferido, após um confronto com a Polícia Militar, no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a polícia, o grupo era alvo de uma investigação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e tinham envolvimento em vários homicídios praticados no município.