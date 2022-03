Vigilante e presidente do ABC da Colônia 13 morre após grave acidente

Na tarde deste domingo, 20, um Volkswagen Fox com quatro pessoas capotou na rodovia que liga os municípios de Lagarto e São Domingos e culminou com a morte de Clenilsson Batista Almeida, popularmente conhecido como Caçolinha, de 45 anos.

Segundo consta, com o capotamento, Clenilsson foi arremessado para fora do veículo, socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário de Lagarto, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Já os demais ocupantes do veículo não correm risco de vida.

Clenilsson era vigilante do Fórum Desembargador Epaminondas Silva de Andrade Lima, em Lagarto, e presidente do ABC Esporte Clube, time de futebol amador fundado há quase 40 anos e que há 15 estava sob o seu comando. Ele também era casado e tinha uma filha.