Acidente com vítima fatal é registrado no povoado Pastinho

Na tarde deste domingo, 20, um acidente com vítima fatal foi registrado no povoado Pastinho, na zona rural de Simão Dias. A vítima é um homem conhecido como Batoré e que residia no Conjunto José Neves da Costa, o popular Conjunto da Delegacia.

Segundo informações, ele seguia em sua motocicleta sem capacete quando perdeu o controle em uma curva e acabou batendo a cabeça contra o muro de uma residência. Com o impacto, ele não resistiu e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) até foi acionado para socorrer Batoré, mas já era tarde. Com isso, coube ao Instituto Médico Legal (IML) realizar o recolhimento do corpo.