Clássico entre Lagarto e Itabaiana termina em 0 a 0

Na noite do último domingo, 20, o Lagarto Futebol Clube empatou em 0 a 0 com a Associação Olímpica de Itabaiana, em partida realizada no Estádio Etelvino Mendonça e que foi válida pela oitava rodada do Campeonato Sergipano da Série A1.

O clássico foi muito disputado principalmente no primeiro tempo. As duas equipes criaram boas oportunidades, mas as redes não balançaram e a partida ficou no empate.

Com o resultado, o Lagarto conseguiu permanecer na zona de classificação e ainda dependerá apenas de si no próximo confronto contra o Sergipe, para avançar para as semifinais da competição.

O jogo contra o time colorado ocorrerá no próximo sábado, 26, às 16h, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.