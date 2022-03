Prefeitura de Riachão do Dantas convoca os servidores municipais

A Prefeitura de Riachão do Dantas está convocando todos os servidores públicos municipais para que eles realizem a entrega dos seus respectivos certificados de conclusão do Ensino fundamental, médio, superior ou de pós-Graduação.

De acordo com a gestão municipal, o documento é indispensável para o ingresso do servidor no Plano de Carreira, insculpido pela Lei de nº36 de 2019, e deve ser entregue nesta segunda, 21, e terça-feira, 22, no Ginásio de Esportes das 08h00 às 13h30.

Estão excluídos desta medida os servidores regidos pelo Estatuto do Magistério.