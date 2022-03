Prazo para inscrição em Residência no HU de Lagarto encerra hoje

Encontram-se abertas até esta segunda-feira, 21, as inscrições para o programa de residência médica em Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh). Elas podem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/vHRCwF1jeF. Já a realização da prova escrita será no dia 24 de março, no prédio do Centro de Simulações e Práticas do Campus da UFS em Lagarto.

O processo seletivo destina-se a candidatos que concluíram o curso de graduação em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação MEC, ou que irão concluir até a data de matrícula no programa, ou, ainda, que obtiveram revalidação de diploma segundo as leis vigentes.

O Processo seletivo será realizado em uma única fase, consistindo em prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, constando de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, sobre temas das grandes áreas da medicina.

O programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário de Lagarto oferece 2 (duas) vagas e tem duração de três anos. É credenciado pelo MEC e aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica, possuindo características de curso de pós-graduação latu sensu, sob forma de treinamento em serviço.