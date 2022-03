Em alusão ao Dia Mundial da Saúde Bucal, GACC realiza ação em Lagarto

O Dia Mundial da Saúde Bucal é lembrado no dia 20 de março e para fazer uma alusão a data, reforçando a necessidade dos cuidados, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) vai realizar uma ação nesta terça-feira, 22 de março, no núcleo de Lagarto, a partir das 8h.

Profissionais da odontologia vão atender crianças assistidas pelo GACC e também pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), além de estudantes da Escola Estadual Nossa Senhora da Piedade.

A programação conta com palestra educativa sobre a importância de manter a boa saúde bucal, levando em consideração que a saúde começa pela boca, além da participação animada do ‘Escovódromo’ e distribuição de kits com escova de dente, fio dental e pasta de dente.

O atendimento será realizado no Anexo do GACC da Unidade de Lagarto que foi inaugurada em 2021. Ela está situada na Rua Libério Monteiro, nº 353.