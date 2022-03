Alessandro Vieira é anunciado como pré-candidato ao Governo de SE

Na última segunda-feira, 21, o senador Alessandro Vieira assinou sua ficha de filiação no PSDB, partido que o anunciou como pré-candidato a governador de Sergipe nas eleições deste ano.

Para o presidente do PSDB, Bruno Araújo, o partido é a “cara da qualidade de quem busca o melhor para o país e é sob esse desenho, Alessandro, tenho certeza que sua formação política, intelectual e moral enxerga e atende o que você imagina para Sergipe e para o Brasil”.

Já o governador de São Paulo, João Dória Júnior, deu as boas-vindas ao senador e afirmou ser grande admirador do seu trabalho, especialmente após sua participação na CPI da Covid. “A defesa do Brasil e do povo brasileiro é a essência que nos move nesse processo democrático pela Presidência da República (…) o que me move nessa caminhada, e moverá Alessandro na disputa pelo Governo do Estado de Sergipe, é o sentimento de brasilidade, de defesa da liberdade, da democracia, da saúde, da educação e da defesa dos mais pobres”, afirmou.

Enquanto o senador afirmou que o Brasil precisa, mais que nunca, de um choque de seriedade, de honestidade, de resultado e de gestão. “Se o Brasil tem uma chance de futuro, ela está na verdade, não no oportunismo barato que nós vivenciamos”, completou e concluiu: “É hora de dar um basta”.

Além disso, em sua postagem nas redes sociais, Vieira destacou que a decisão de ingressar na sigla tucana “foi tomada após amplo diálogo com os parlamentares sergipanos e parceiros locais e nacionais na crença de que este passo significa o fortalecimento de todo o grupo que atua na oposição em Sergipe”.