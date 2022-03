Betinho quer repetir semana de trabalho antes da decisão

O técnico Betinho quer repetir a semana de preparação que garantiu ao Lagarto o empate diante do líder Itabaiana no último final de semana e conquistar uma vitória contra o Sergipe em casa, no próximo sábado, 26, o que lhe dará uma vaga na semifinal do Campeonato Sergipano. Os dias trabalhados na semana passada deram resultado dentro de campo e é essa mesma concentração no trabalho que o treinador espera.

“Vamos acrescentar alguma coisa para conseguir a vitória, ganhar o jogo que nos coloca na próxima fase. A semana passada foi muito boa e ficou nítido o resultado do treinamento, a concentração no trabalho, que levamos para dentro de campo, contra o Itabaiana. Fizemos um jogo muito disputado, eles são fortes dentro de casa com as bolas aéreas e, de 16 gols, fizeram 11 de bola parada. Neutralizamos o time deles nesse sentido pela concentração. Também tivemos nossos momentos, uma bola na trave, e poderíamos até ter saído com uma vitória”, entende o comandante do rubro-verde.

Na segunda colocação do Grupo B, com 17 pontos, Betinho sabe da importância em focar todo o trabalho dos próximos dias para envolver o Sergipe. “Nos mantemos dependendo só de nós mesmos com o ponto que trouxemos de Itabaiana. É nosso esforço que vai nos levar à semifinal e jogar em casa, diante da nossa torcida, aumenta as nossas chances de classificação”, disse o treinador, que analisa ainda as possibilidades dentro da chave. “São três equipes na briga e, por não jogar dentro do próprio grupo, ninguém tira ponto de ninguém”.