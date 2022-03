Suspeito de roubar veículo dos Correios é preso pela PF

Na manhã desta terça-feira, 22, um homem suspeito de roubar um veículo dos Correios foi preso durante uma operação da Polícia Federal no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo a Policia, o roubo ocorreu no dia 15 de outubro do ano passado, no Conjunto Fernando Collor, no mesmo município. O outro homem que também teria participado do crime foi morto em confronto com a Polícia Civil em janeiro deste ano.

A operação, intitulada como ‘Pombo Correio’, é realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e segue em andamento.