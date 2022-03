Prefeitura realiza devolutiva da Avaliação de Fluência com professores

Na última semana, os professores da Rede Pública Municipal de Lagarto do 2° Ano do Ensino Fundamental – (Anos Iniciais) participaram de uma Oficina de Devolutiva da Avaliação de Fluência.

O encontro foi realizado pelos técnicos-pedagógicos da Secretaria da Educação e teve como intuito propor estratégias de atividades específicas para cada nível de Leitura, pensamento no melhor desenvolvimento, qualidade e aprendizagem dos alunos.

A Avaliação de Fluência identifica o desempenho dos estudantes do 2º no processo de aprendizagem do código alfabético da Língua Portuguesa.

Os resultados permitirão identificar o nível de fluência em que cada estudante se encontra, de modo que sejam desenvolvidas ações que consolidem o seu processo de alfabetização.

