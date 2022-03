Prefeitura homenageia equipe do Programa de Saúde da família pelo sucesso na Campanha de Vacinação

Na última quinta-feira, 24, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, durante a assembleia dos Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias (SINDIACSE), ressaltou o sucesso da Campanha de Vacinação no município de Lagarto e reconheceu todo o empenho das equipes envolvidas.

Dentre os reconhecidos estava a equipe da Unidade Básica de Saúde Pé da Serra, liderada pela enfermeira Juliane Rodrigues, que foi premiada por todo o trabalho desenvolvido na Campanha de Vacinação.

“Foi muito gratificante esse reconhecimento, para mim, mas especialmente para minha equipe que se empenhou a todo momento frente a campanha da vacinação contra a covid-19”, ressaltou a enfermeira.

A Assembleia que teve como pauta principal a aprovação da PEC 22 na Câmara dos Deputados, que trata do reajuste do piso salarial nacional, contou com a participação da presidenta do SINDIACSE, Adilma Lisboa e toda a diretoria da entidade, do secretário de saúde de Lagarto, Marlysson Magalhães, do diretor da Confederação Nacional, Pedro Ávila e da coordenadora da atenção básica em saúde, Daniela Silva.

Com informações da Prefeitura de Lagarto