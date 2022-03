Elese abre 50 vagas para cursos de Redação Oficial e Gramática Básica

A Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória (Elese) está com inscrições abertas para o curso de ‘Gramática Básica e Redação Oficial’. As aulas começam na próxima quinta, 31 de março, às 13h, as inscrições são gratuitas e destinadas ao público em geral.

A capacitação será ministrada pelo professor e jornalista, André Brito. As aulas serão presenciais e são apenas 50 vagas. Os interessados em participar do curso podem obter mais informações através do site da Alese: al.se.leg.br , ou pelos seguintes telefones: 79 3216 6803/6803/6845.

Além do aperfeiçoamento dos servidores, a Elese tem promovido, em parceria com diversas instituições uma série de cursos de interesse da sociedade sergipana e de forma gratuita.

Para a coordenadora da Elese, Isabella Mazza, a educação é o instrumento que muda a vida das pessoas e é necessário que todos tenham a visão, principalmente que gestores públicos possam proporcionar a todos crescimento através da educação.

“A Escola do Legislativo da Assembleia de Sergipe tem realizado uma série de capacitações no sentido de estimular a atualização profissional, isso tanto no para os servidores da Casa Legislativa quanto na oferta de cursos para que toda a sociedade possa participar. Entre os objetivos da Elese é sempre estar ofertando as condições para que todos possam estar capacitados e concorrendo a vagas de trabalho. Esse curso que acontecerá no dia 31 e 1, já na próxima semana , é importante para que as pessoas que estejam esquecidas daquelas regras básicas de gramática assim como dos métodos de redação oficial necessários para se comunicar oficialmente nos locais de trabalho, facilitando a comunicação clara e objetiva, e claro, agregando valor ao conhecimento enquanto profissional, bem como do seu currículo”, destacou Isabela.

Fonte: Infonet