Saúde de Sergipe discute agendas com foco no fortalecimento do SUS

A secretária de Estado de Saúde, Mércia Feitosa, participou na última quarta-feira, 23, em Brasília, da terceira assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). A reunião contou com a participação de gestores de todo o país em torno da qualificação da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na abertura da assembleia, foi eleita e tomou posse a diretoria do Conass para a gestão 2022/2023. O secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, foi eleito por unanimidade, presidente do Conselho.

Durante o encontro, a secretária Mércia Feitosa acompanhada da diretora de Atenção Especializada e Urgências da SES, Maria Lúcia Santos, participou de discussões sobre a situação epidemiológica da influenza, sarampo e suas campanhas de vacinação; cirurgias eletivas; entre outros temas.

“O Conass é o espaço de articulação e formulação de importantes decisões para o fortalecimento do sistema de saúde. E o Estado de Sergipe se faz mais uma vez presente contribuindo e lutando para o avanço das políticas públicas” disse a secretária Mércia Feitosa.

Fonte: Governo de Sergipe