CRB garante última vaga nas semifinais da Copa do Nordeste

O CRB se tornou o último semifinalista da Copa do Nordeste após vencer o Ceará por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após um empate sem gols nos 90 minutos, na última quinta-feira, 24, no estádio do Castelão.

Na próxima fase o Galo enfrentará o Sport, em partida única, já no domingo, 27, na Ilha do Retiro. Um dia antes o Fortaleza e o Náutico medem forças no Castelão.

Diogo Silva decisivo

Após 90 minutos sem gols, a última vaga para as semifinais da Copa do Nordeste foi decidida na disputa de pênaltis. E o grande herói da noite acabou surgindo nas penalidades máximas. O goleiro do CRB, Diogo Silva, defendeu as cobranças de Nino Paraíba, Dentinho e Rodrigo Lindoso, enquanto Zé Roberto, Erick e Mendonza marcaram para o Vozão. Pelo Galo, Maicon e Anselmo Ramon falharam, enquanto Yago, Gum, Diogo Silva e Raul Prata não desperdiçaram.

