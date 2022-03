Em visita ao Sertão, Gustinho Ribeiro libera R$ 20 milhões em investimentos

Em recente visita ao Sertão sergipano, o deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou investimentos de R$ 10 milhões para as cidades de Gararu, Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo. Isso mostra o compromisso do deputado com os municípios sergipanos.

Em virtude do empenho do deputado Gustinho, a cidade de Gararu terá uma adutora. “Serão investidos R$ 10 milhões nesta obra, que será a maior dos últimos tempos do Sertão de Sergipe”, garantiu. Com essa adutora serão abastecidos 16 povoados e milhares de ribeirinhos serão beneficiados.

Para a cidade de Nossa Senhora da Glória são recursos para pavimentação em paralelepípedo de várias ruas e recuperação e pavimentação asfáltica que somam R$ 3 milhões, além de R$ 1 milhão para a Saúde. Isso tudo graças a uma parceria política com o ex-prefeito Serginho e a prefeita Luana Oliveira.

Já em Poço Redondo, Gustinho Ribeiro anunciou R$ 1 milhão em emenda parlamentar para pavimentação asfáltica de diversas ruas e a garantia de recursos via DNOCS para construção da barragem no Povoado Santa Rosa de Ermírio. Esta parceria política com o prefeito Júnior Chagas e o mandato do deputado Gustinho já garantiu mais de R$ 5 milhões em investimentos.

“Agradeço a parceria política com Serginho de Glória e a prefeita Luana Oliveira e com o prefeito Júnior Chagas, de Poço Redondo, porque estamos viabilizando recursos que irão mudar a vida dos sertanejos. São obras para melhorias de ruas, calçamento e a construção de uma barragem. Algo histórico que estamos realizando com nosso mandato”, afirmou Gustinho.

As cidades de Canindé de São Francisco, Cumbe, Graccho Cardoso, Porto da Folha e Feira Nova também receberam recursos do mandato do deputado Gustinho Ribeiro.

