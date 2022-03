Polícia Militar inicia novo ciclo do Proerd em Tobias Barreto

A Polícia Militar iniciou um novo ciclo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) no município de Tobias Barreto, localizado na região sul do Estado. O lançamento da fase atual do projeto aconteceu na tarde da última quinta-feira, 24, e contou com a presença de autoridades locais.

O novo ciclo do Proerd contará com 120 alunos de três escolas municipais, que participarão do Currículo Caindo na Real, direcionado, principalmente, para o 5º ano do ensino fundamental.

Durante a abertura do evento, o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), tenente-coronel Raimundo Júnior, e o secretário de saúde do município, Luciano Marques, assinaram o termo de cooperação para aplicação do Proerd no biênio 2022/2023. Em seguida, os convidados assistiram as apresentações da Banda de Música da Polícia Militar e da jovem cantora Thynara, ex-aluna do Proerd.

O início das atividades está previsto para a próxima segunda-feira, 28, com duração de dez semana.

