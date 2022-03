Fim de semana será de tempo parcialmente nublado e chuvas

Com probabilidade de chuvas 70% acima da média no litoral e 60% no Território Agreste e nos 29 municípios que fazem parte do semi-árido, a estação outono, iniciada após o meio-dia do último domingo, 20, tem apresentado nos seus primeiros dias, tempo nublado e parcialmente nublado com chuvas leves em todo o Estado.

Para este sábado, 26, espera-se durante a madrugada tempo nublado em todo o Estado, manhã e tarde possibilidade de céu aberto com poucas nuvens em todos os territórios. À noite, a probabilidade é de tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo de todos os territórios, sem ocorrência de precipitações de chuvas com valores consideráveis. No litoral, os termômetros registram mínimas de 24,4°C e máximas de 30,9°C, já no interior do estado, elas ficam entre 21,2°C e 33,3°C, respectivamente.

Para este domingo, 27, aguarda-se durante a madrugada tempo nublado em todo o Estado. No período da manhã, a probabilidade será de chuvas leves nos Territórios Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul e Sul Sergipano, podendo ocorrer também na Grande Aracaju e templo nublado nos demais. O período da noite tende a ser de tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo de todo território Sergipano. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 25,1°C em 31,2°C, enquanto no interior elas oscilam entre 21°C e 31,5°C.

Fonte: CMT/Serhma