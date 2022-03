Na tarde da última sexta-feira, 25, uma criança de oito anos morreu após ser atropelada por um caminhão compactador de lixo, no município de Nossa Senhora Aparecida, no sertão sergipano.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima do sexo masculino transitava pela via de bicicleta, quando acabou atropelada pelo caminhão que fazia o recolhimento do lixo do município.

Com o ocorrido, o motorista fugiu do local e a Polícia realiza diligências para capturá-lo.