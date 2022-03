Servidores do INSS em Sergipe entram em greve

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Sergipe aderiram à greve nacional nesta segunda-feira, 28. A informação foi passada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social (Sindprev-SE).

Antes da paralisação, no último domingo, 27, o Sindicato publicou uma carta nas redes sociais. Nela, a categoria afirma estar reivindicando a recomposição salarial, a realização de um concurso público, a reestruturação da Carreira e do INSS e o retorno imediato do atendimento presencial.

“Os servidores do INSS estão em GREVE em função de todo o sofrimento que o povo brasileiro, tanto os contribuintes quanto os cidadãos idosos e com deficiência em situação de pobreza, vem passando, ao não ter os seus direitos reconhecidos dentro de um tempo aceitável. E isso tudo se deve à falta de condições de trabalho, cortes de recursos, precários sistemas e a ausência de concurso público para repor as mais de 20 mil vagas perdidas nos últimos 5 anos só no INSS. Hoje já são quase 3 MILHÕES de requerimentos na “fila virtual”, aguardando serem concluídos.

O Governo não contrata servidores para atender a população, substituindo seus funcionários pelo “MEU INSS” (aplicativo e internet) e “135” (empresa terceirizada/privada), os quais não funcionam a contento e não atendem às necessidades dos cidadãos brasileiros”, diz a carta.

A direção do INSS não se manifestou sobre o assunto.