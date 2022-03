Em Simão Dias, homem é assassinado e autor confessa o crime

Na tarde desta segunda-feira, 28, Adenilson Silva Santos foi assassinado com dois disparos de um revolver calibre .38. O crime ocorreu no povoado Jenipapo, na zona rural de Simão Dias.

Após o ocorrido, o Samu constatou o óbito e o Instituto Médico Legal (IML) realizou o recolhimento do corpo. Por outro lado, policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ªCIPM) efetuaram a prisão do autor.

Segundo a Polícia Militar, ele estava em sua residência, situada a poucos metros do crime. Lá, ele confessou a autoria, informou onde estava a arma usada e ainda informou onde estava uma espingarda que guardava.

Diante disso, o autor do crime foi preso e encaminhado para a Delegacia de Simão Dias. Já as causas do crime não foram esclarecidas, mas a suspeita é que o motivo principal tenha sido uma dívida não quitada.