40% concluído, Ceac de Simão Dias desafogará a unidade de Lagarto

De acordo com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto, a reforma do antiga sede da Promotoria de Justiça de Simão Dias, que abrigará uma unidade do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), já foi 40% executada e, quando estiver pronta, vai desafogar a unidade de Lagarto. A obra está orçada em R$ 356.885,49.

“Os serviços outrora prestados no local já facilitavam a vida dos moradores que buscavam por eles, com a ampliação do espaço os atendimentos serão estendidos, a exemplo do cadastro de biometria para quem precisa emitir documentos no Detran e na SSP. A perspectiva é de que os atendimentos diários que eram de 150 passarão para 240, tendo assim um aumento de 60%, fazendo com que os moradores da cidade e dos povoados não precisem se deslocar para Lagarto ou até mesmo Aracaju”, ressaltou.

Ele também destacou que as obras têm sido executadas de forma célere. “No pavimento térreo as equipes já concluíram a instalação das caixas de gordura e inspeção e estão finalizando a rede de tubulação de esgoto, retirando o piso anterior e preparando o assentamento para a aplicação do novo, efetuando a substituição das instalações elétricas, retirando o forro e concluindo o fosso para o elevador”, detalhou.

Ubirajara Barreto disse ainda que no pavimento superior as atividades estão mais adiantadas. “Em razão do espaço estar mais conservado os serviços transcorrem com mais celeridade e os profissionais se revezam no assentamento do novo piso e rebocamento das paredes e na substituição das instalações elétricas, sendo que nos próximos dias iniciarão a pintura do bem como a pintura do forro, de modo que o percentual executado em toda a obra já é de 40%”, explica.

Local onde funcionará o Ceac de Simão Dias 1 de 6

A obra

Dividido em dois pavimentos, o local possui 449,38 m² de área construída. No espaço térreo funcionará a recepção, sala de espera, sala de multi atendimento (Nat, Procon, Sead, Sefaz), sala da diretoria operacional, salas de atendimento com serviços diversos (Deso, Detran, SSP), três sanitários masculinos, três sanitários femininos, um sanitário exclusivo para pessoas com mobilidade reduzida, copa, área de serviço, casa de lixo, escada de acesso ao pavimento superior.

O pavimento superior terá uma sala multiuso, sala de diretoria geral, de diretoria operacional, de tecnologia de informática, de estar para funcionários, copa, sanitário para funcionários e sanitário para pessoas com mobilidade reduzida.

Além da reforma dos espaços existentes, serão construídos novos sanitários, implantação de novas instalações elétricas e de ar condicionado, cabeamento estruturado, sistema de prevenção contra descargas atmosféricas (SPDA) e circuito fechado de televisão (CFTV), instalações hidrossanitárias e de rede de esgoto, instalação de divisórias, substituição do forro de gesso, de pisos e esquadrias, pintura geral e instalação de elevador.