Operação policial realizada na Colônia 13 e no Jenipapo termina com dois presos e dois mortos

Uma operação conjunta foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 29, no município de Lagarto. A ação, deflagrada pela Delegacia Regional de Lagarto, o Comando do Policiamento Militar do Interior (CMPI) e o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), ocorreu nos povoados Jenipapo e Colônia 13.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a ação teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão. “Durante a operação, dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, enquanto outros dois entraram em confronto, foram socorridos, mas vieram a óbito”, relatou a pasta.

E completou: “A operação também já resultou na apreensão de duas armas de fogo, 83 pinos de cocaína e maconha. Todos os suspeitos possuem passagem pelo sistema prisional”.