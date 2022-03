Governo de SE investe quase R$ 2 milhões em recuperação de pontes em rodovias estaduais

Melhorar a infraestrutura da malha viária estadual através da recuperação e reestruturação de diversas rodovias nos oito territórios sergipanos, por meio do Programa Pró Rodovias, bem como realizar serviços de revestimento primário em algumas importantes estradas vicinais tem sido uma das prioridades do Governo de Sergipe, que para melhorar a segurança na trafegabilidade, também executa serviços de recuperação e manutenção de pontes que fazem parte da malha viária.

Com investimentos de R$ 1.923.618,05, as ações realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), tendo o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) como órgão executor, contemplam a recuperação de pontes cruciais para a integração dos territórios e o escoamento da produção.

No Território da Grande Aracaju, na recuperação da Ponte Construtor João Alves, sobre o Rio Sergipe, na Rodovia SE-100, que liga a capital ao município de Barra dos Coqueiros, e, por conseguinte ao Litoral Norte, os serviços consistem na recuperação do guarda-corpo metálico, com a substituição de peças enferrujadas, pintura (com aplicação de fundo e acabamento), recuperação dos passeios e recuperação e tratamento dos neoprenes (escarificação, substituição de sessões de ferro).

Também na SE-100, outra ponte que está passando por serviços de recuperação é a que fica entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Pirambu. As atividades na ponte sobre o Rio Japaratuba contemplam o revestimento de pilares, pintura do guarda-corpo, recuperação das transversinas e longarinas, limpeza e escarificação das ferragens, além do tratamento de fissuras nos blocos.

No Território Sul Sergipano, precisamente na Rodovia SE-473, a ponte sobre o Rio Piauí entre os municípios de Boquim e Salgado, que possui 74 metros de vão de extensão também está recebendo os serviços de recuperação dos guarda-corpos de concreto armado e posteriormente terá os pilares e vigas que estão danificados.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, a recuperação das pontes. “O Governo do Estado tem priorizado a mobilidade em toda a malha viária e com isso promove a recuperação econômica prejudicada por conta da pandemia, facilitando o transporte de passageiros, o escoamento da produção agrícola, mineral, de cargas, além de fortalecer o turismo”, ressalta.

Fonte: Governo de Sergipe