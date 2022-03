Trigésima oitava edição dos Jogos da Primavera será aberta nesta quinta-feira

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e Cultura/Superintendência Especial de Esportes (Seduc/Supee), promove mais uma edição dos tradicionais Jogos da Primavera. A tradicional competição escolar do estado de Sergipe chega a sua 38ª edição e reúne alunos de escolas públicas e privadas do estado, com idades que variam entre 11 e 17 anos.

Os Jogos da Primavera têm como objetivo estimular a prática do esporte nas instituições de ensino, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno, não só com o esporte, mas também como função social, no desenvolvimento da cidadania. Além disso, a competição oferece aos atletas a oportunidade de defender o estado em competições escolares nacionais, pois os Jogos da Primavera servem como seletiva para essas competições.

A 38ª. edição dos Jogos da Primavera vem com algumas novidades e foi anunciada pela superintendente especial de Esporte, Mariana Dantas.

“Traremos 24 modalidades esportivas, quatro das quais são novidades para essa edição, além de promover inclusão social, unindo alunos com e sem deficiência no mesmo esporte, a fim de que sintam como é fazer parte da paramodalidade. Nós entendemos que essa experiência é extremamente válida para nossos alunos atletas, visto que os Jogos da Primavera não são só disputa de medalhas, mas vêm com cunho de socialização, cooperação, integração e respeito mútuo”, garantiu Mariana Dantas.

Os Jogos da Primavera 2022 serão recheados de expectativas. Além das quatro modalidades novas, que são: Basquete 3×3, Parabadminton, Polo Aquático e Jiu-Jitsu, atletas de diferentes escolas terão a oportunidade de jogar no mesmo time, como também poderão se juntar ao time da paramodalidade de vôlei sentado, promovendo a inclusão.

“As expectativas para os Jogos 2022 são as melhores possíveis, uma vez que fizemos a última edição com um formato adaptado para possibilitar a seletiva a fim de nossos alunos participarem dos Jogos Escolares Brasileiros- JEBS, mas ainda assim foi longe do ideal. Então em 2022 chegamos com força total”, diz Mariana Dantas.

Inscrições

Segundo o professor Wendel Ribeiro, coordenador de esporte estudantil da Supee, as inscrições serão abertas no dia 31 de março para as 24 modalidades esportivas, e seguem até o dia 16 de maio, com exceção do futsal masculino, cujas inscrições encerram no dia 18 de abril.

Modalidades

Este ano, as modalidades em disputa são: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquete 3×3, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Jiu-Jitsu, Karatê, Natação, Polo Aquático, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling, Xadrez, Paratletismo, Paranatação, Parabadminton e Volêi Sentado.