Sábado letivo da rede municipal foi de atividades divertidas e de conscientização

O último sábado, 26, também foi dia letivo para os mais de 14 mil alunos da Rede Pública Municipal de Lagarto, e as equipes pedagógicas preparam uma fantástica programação para as crianças e adolescentes que foram às escolas e creches no final de semana.

Os professores capricharam nas atividades e o dia que era para ser de descanso foi de conscientização: tivemos projetos de preservação do uso da água e outro muito importante abordando o bullying escolar, que são aqueles comportamentos agressivos que ocorre entre crianças e jovens dentro do espaço da escola.

Também foi de muita diversão com a comemoração do Dia Mundial do Circo. Lindos palhacinhos, malabaristas, personagens, pintura facial e todos os adereços possíveis que alegraram nossos estudantes.

A arte circense é uma das formas entretenimento mais tradicionais de nosso país e não poderia estar de fora do calendário escolar.

Para o secretário da Educação, professor Magson Almeida, “para cumprir a legislação de 200 dias letivos e 800 horas é preciso termos alguns sábados letivos para completar a carga horária. A gente sabe como é difícil aulas aos finais de semana, principalmente em tempos de pandemia. Por isso procuramos desenvolver aulas divertidas e dinâmicas”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto