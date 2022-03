Confira os 43 municípios que fazem parte do Mapa do Turismo de Sergipe

Com o encerramento do prazo de homologação para o envio das informações inseridas pelos municípios no Sistema do Mapa do Turismo Brasileiro – SISMapa – Ministério do Turismo/Mtur na última semana, o novo Mapa do Turismo de Sergipe conta com 43 municípios, distribuídos em cinco regiões: Polo Velho Chico, Polo dos Tabuleiros, Polo Sertão das Águas, Polo Serras Sergipanas e Polo Costa dos Coqueirais.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, o Mapa é um instrumento com dados sobre o setor do turismo no Brasil utilizado para subsidiar a tomada de decisões e a adoção de políticas públicas nas esferas federal, estaduais e municipais, portanto, integrar o Mapa do Turismo Brasileiro é primordial para ficar de acordo com os princípios da Política Nacional de Turismo, e assim, estar apto à captação de recursos que auxiliam na profissionalização da gestão turística, bem como estruturar e promover os destinos. “Essa adesão dos municípios demonstra o empenho deles na permanente adaptação do Mapa à realidade de cada região, uma vez que antes a atualização do Mapa era realizada a cada dois anos, e agora poderá ocorrer a qualquer momento já que a plataforma de atualização vai permanecer aberta durante todo o ano”, explicou o secretário Sales Neto.

É importante destacar o trabalho desenvolvido pela Setur, por intermédio da interlocução do Programa de Regionalização do Turismo, através de reuniões bem como o atendimento aos gestores e dirigentes municipais do turismo em Sergipe, a fim de tirar suas dúvidas para atualização dos cadastros já existentes ou inserção de novos cadastros para integrar no Mapa do Turismo. Integrar no Mapa do Turismo é o primeiro passo para que os municípios sejam vistos, tenham protagonismo, e principalmente busquem uma melhor estrutura para o seu destino.

Confira como está o Mapa do Turismo de Sergipe:

Polo Velho Chico (11): Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Santana do São Francisco, Telha, Cedro de São João, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu.

Polo dos Tabuleiros (10): Capela, Riachuelo, Siriri, Santa Rosa de Lima, Cumbe, Aquidabã, Carmópolis, Divina Pastora, Maruim, Nossa Senhora das Dores.

Polo Sertão das Águas (8): Itabaianinha, Lagarto, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Umbaúba, Boquim, Cristinápolis, Salgado.

Polo Serras Sergipanas (5): Moita Bonita, Ribeirópolis, Frei Paulo, Areia Branca, Itabaiana.

Polo Costa dos Coqueirais (9): Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Indiaroba, Itaporanga D´Ajuda, Pacatuba, Pirambu, Santa Luzia do Itanhy, São Cristóvão.

