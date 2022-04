No 1º trimestre, 53 pessoas foram presas com drogas em presídios de SE

Somente no primeiro trimestre do ano de 2022, a Polícia Penal do Estado de Sergipe, que é vinculada à Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) e ao Departamento do Sistema Penitenciário de Sergipe (Desipe), realizou a prisão de 53 visitantes que tentaram entrar nas unidades prisionais com materiais ilícitos, como drogas. Os itens seriam entregues aos custodiados e foram interceptados pelos policiais penais.

Dessas, 34 ocorreram no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan); 12 no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf); cinco na Cadeia Pública de Areia Branca (CPAB); uma na Cadeia Pública de Estância (CPE) e uma no Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab).

As prisões decorreram do trabalho ostensivo e técnico dos policiais penais que atuam realizando as revistas dos visitantes. As revistas são operacionalizadas sem contato e sem retirada de roupas, por meio do equipamento de bodyscan. Tudo realizado de maneira digital, com intuito de obter o melhor resultado possível, sem exposição vexatória.

O scanner corporal é de alta tecnologia e consegue detectar a substância no interior do corpo humano. Nesse sentido, assim que o material é identificado, as imagens são arquivadas e o infrator é encaminhado para o Instituto de Criminalística (IC) para perícia e os procedimentos são adotados na delegacia. As informações colhidas são encaminhadas ao Poder Judiciário.

A maior parte dos casos de flagrante envolve mulheres, que são utilizadas para entregar drogas a seus companheiros, mas que acabam sendo responsabilizadas pelos crimes.

