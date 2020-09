Todos os dias, dezenas de pessoas necessitam de sangue para tratamento oncológicos, realização de cirurgias, atendimentos de urgência e outros procedimentos médicos. Em virtude da necessidade da manutenção desses tratamentos o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) convoca a população geral para colaborar com a doação de todos os grupos sanguíneos: O, A, B e Ab positivo e negativo.

De acordo com dados do setor de Coleta, o número de doações reduziu bastante nesse inicio de semana. “Na segunda, dia 28, tivemos 49 doações e hoje até o meio dia foram coletadas apenas 23 bolsas. O número de doações está abaixo do necessário, por isso que o serviço de captação está convidando os voluntários de todos os grupos sanguíneos para vim até o Hemose fazer a sua doação”, explicou Florita Aquino, gestora do serviço.

Ela lembrou que a pandemia do coronavírus mudou a rotina do doador, entretanto, com a retomada da economia e de outros serviços, a doação de sangue necessita retornar seu fluxo regular de 120 doações ao dia. “Os hospitais estão retomando as cirurgias de grande porte, que requer reserva de sangue, como cirurgias cardíacas e ginecológicas, por isso é vital o apoio do doador”, alertou a enfermeira Florita.

A doação de sangue é um procedimento seguro, acompanhado por profissionais de saúde capacitados, todo o material utilizado na coleta é descartável. Durante a pandemia o Hemocentro de Sergipe reforçou as medidas de segurança, como sinalização das cadeiras com distanciamento de um metro, desinfecção de cadeiras e áreas por onde o doar precisa passar e disponibiliza álcool em gel nos setores de cadastro, pré-triagem, triagem clínica, coleta e lanchonete do doador.

Serviço

Para doar é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto, válido em todo território nacional. A unidade funciona diariamente de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 17h, informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.