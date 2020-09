A Universidade Federal de Sergipe (UFS) prorrogou a suspensão das atividades acadêmicas presenciais até o dia 31 de outubro, considerando a situação de emergência em saúde pública provocada pela pandemia do novo coronavírus, os últimos decretos estaduais e as orientações do Comitê de Prevenção e Redução de Riscos para a Covid-19.

Na noite da última terça-feira, 29, a UFS também divulgou o calendário reajustado dos campi de Lagarto e do Sertão, referente ao ano letivo 2020. Em Lagarto, o período 2020.1 terá início no dia 19 de outubro, terminando em 19 de junho de 2021.

Já no campus de Nossa Senhora da Glória, o período de 19 de outubro a 20 de novembro será para retomada e finalização do ano letivo 2019. Ainda de acordo com a UFS, as solicitações de matrículas para o ano letivo 2020 terão início no dia 19 de novembro, e as aulas serão iniciadas no dia 30 do mesmo mês, terminando em 17 de julho de 2021.