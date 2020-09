Nesta quarta-feira, 30, o Confiança enfrenta o Brasil de Pelotas-RS pela 12ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na arena Batistão, em Aracaju, às 16h30.

O Dragão do Bairro Industrial ocupa a 15° posição da tabela, com 11 pontos, apenas um a mais do que o Guarani, 17° colocado, que abre a zona de rebaixamento. Por isso, a vitória é importante para que a equipe azulina se afaste ainda mais do Z-4.

Uma boa notícia para os torcedores do Confiança é que as duas únicas vitórias do time na competição aconteceram em casa, onde a equipe jogou cinco vezes e ainda não perdeu.

Já a equipe gaúcha ocupa a 11° posição, com 14 pontos, e precisa da vitória para se aproximar do G-4. O time está a cinco pontos da Chapecoense, primeira equipe que abre a zona de classificação para a série A do Brasileiro. O adversário do time sergipano vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Paraná.

O Confiança vai para o jogo sem poder contar com André Moritz, Amaral e Vinícius Santana, que estão no Departamento Médico; outros seis atletas estão contaminados pela Covid-19, mas não tiveram os nomes divulgados.

O Brasil de Pelotas entra em campo sem a presença de Danilo Gomes e Dellatorre lesionados. O jogo será transmitido pelo Premiere, com narração de Rodrigo Raposo e comentários de Cabral Neto.