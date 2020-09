A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, está iniciando a Campanha Outubro Rosa, que tem como foco, a prevenção e detecção precoce ao câncer de mama. As ações iniciarão no dia 1° de outubro e seguirá ocorrendo nas unidades de saúde do município durante todo o mês, com acolhimento, orientações, exames, consultas e testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C focados na promoção da saúde da mulher.

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, já o câncer de colo de útero é a terceira neoplasia mais incidente na população feminina brasileira.

Para a prevenção desta doença, além da adoção de hábitos saudáveis, como controle do peso, alimentação saudável, prática de exercícios físicos e evitar bebidas alcoólicas, é indicado que toda mulher dos 40 aos 69 anos faça o exame de mamografia a cada dois anos, mesmo sem ter nenhum sintoma.

O Outubro Rosa é a maior mobilização social dedicada à prevenção do câncer de mama. Confira o cronograma das ações da Prefeitura de Lagarto nas Unidades de Saúde:

01/10 (quinta – feira): Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos de Lima;

06/10 (terça –feira): Posto de Saúde Cecília Maria (Mariquita);

07/10 (quarta – feira): Unidade Básica da Brasília;

08/10 (quinta-feira): Noite Rosa no Centro Humanizado da Mulher e da Criança;

13/10 (terça –feira): Unidade Básica de Saúde José Menezes Meroba (Crioulo) e Posto de Saúde José Joaquim dos Santos (Quilombo);

14/10 (quarta – feira): Posto de Saúde Cecília Bezerra da Silva (Araçá) e Posto de Saúde do Povoado Urubutinga;

15/10 (quinta-feira): Noite Rosa na Unidade Básica de Saúde do Campo da Vila;

19/10 (segunda – feira Unidade Básica de Saúde do Tanque

20/10 (terça –feira): Unidade Básica de Saúde José Bispo dos Santos (Cidade Nova);

21/10 (quarta – feira): Ponto de Apoio da Saúde do Conjunto João Almeida Rocha;

22/10 (quinta-feira): Noite Rosa no Posto Leandro Maciel (Posto do Leite);

26/10 (segunda – feira): Posto de Saúde do bairro Pratas;

27/10 (terça –feira): Unidade Básica de Saúde José Serafim (Brejo) e Posto de Saúde do Povoado Sobrado;

29/10 (quinta-feira): Noite Rosa na Unidade Básica de Saúde Givalda dos santos Almeida (Jenipapo)

30/10 (sexta-feira): Noite Rosa na Unidade Básica de Saúde Padre Almeida (Colônia Treze).

Os eventos da manhã terão início às 8h, já os eventos da noite terão início às 18h.