O presidente da República Jair Bolsonaro decidiu trocar os vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados e o parlamentar lagartense, Gustinho Ribeiro (SD), aparece na nova lista publicada nesta quarta-feira, 30, no Diário Oficial da União.

Os vice-líderes do governo são parlamentares escolhidos para representar os interesses do Executivo federal nas discussões e votações na Câmara.

Em suas redes sociais, Gustinho Ribeiro agradeceu o convite do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) e falou como pretende colaborar com o governo de Bolsonaro.

“Ajudarei na articulação para aprovação de matérias importantes para o país e quero também colaborar para a manutenção da boa relação entre os poderes”, disse o deputado.

Já a lista de pessoas dispensadas traz o nome de Carla Zambelli (PSL), uma das principais aliadas de Bolsonaro no Congresso, além de outros quatro nomes do PSL, partido pelo qual o presidente foi eleito em 2018.

Com uma maior variedade de partidos e todos ligados ao chamado “centrão”, acredita-se que as novas indicações sejam uma estratégia do governo para garantir ainda mais seus interesses na Câmara dos Deputados.

Além do parlamentar sergipano, foram indicados os seguintes nomes:

Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima (PSL-RJ)

Giovani Cherini (PL-RS)

Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto (PSD-PA)

Alberto Barros Cavalcante Neto (Republicanos-AM)

Greyce de Queiroz Elias (Avante-MG)

Antonio da Cruz Filgueira Neto (Patriota-MA)

Hilkea Carla de Souza Medeiros Lima (PROS-RN)

Paulo Velloso Dantas Azi (DEM-BA)

Lucio Antonio Mosquini (MDB-RO)

Entre os que deixam a vice-liderança, estão: